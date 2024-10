Catania, morto pedone dopo essere stato travolto da una macchina

Un uomo è stato travolto da una macchina questa sera. L’incidente è avvenuto lungo via Sebastiano Catania, arteria del capoluogo etneo. Il pedone, secondo quanto diffuso dal sito 95047, stava attraversando la strada. Non è chiaro però se utilizzando le strisce pedonali. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili urbani per effettuare i rilievi del caso e chiarire l’esatta dinamica. Le condizioni del pedone sarebbero critiche.

Aggiornamento delle 22.41

Il pedone investito è deceduto