Paternò: tenta una rapina in farmacia, ma viene bloccato da un cliente

Una tentata rapina in una farmacia di Paternò, in provincia di Catania. Per questo è stato arrestato in flagranza un pregiudicato paternese di 45 anni. Armato di un grosso coltello e con il volto coperto, l’uomo ha fatto irruzione a ridosso dell’orario di chiusura – intorno alle 12.45 – nella farmacia di via Petrarca a Paternò. Di fronte ai clienti presenti, ha scavalcato il bancone e intimato ai dipendenti di consegnare tutto il denaro custodito in cassa.

Un cliente della farmacia è riuscito a saltare alle spalle del rapinatore che, dopo avere per l’equilibrio, è caduto a terra. Intanto, dopo l’allarme lanciato alla centrale operativa, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno recuperato l’arma: un coltello da cucina lungo 22 centimetri e la manica di una camicia, utilizzata dall’uomo per nascondere il volto. Il 45enne è stato arrestato ed è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.