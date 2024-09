Paternò, 38enne evade dai domiciliari: «Volevo prendere un po’ di aria»

Un pregiudicato 38enne di Paternò (in provincia di Catania) è stato arrestato dai carabinieri per evasione.

Sono stati i militari a notare che l’uomo stava camminando per strada e fumando una sigaretta mentre stavano proprio andando a controllare se si trovasse nella sua abitazione nel centro del paese.

Quando ha notato l’auto dei carabinieri, il 38enne ha tentato di cambiare strada, accelerando il passo. Dopo poco, comunque, è stato fermato e arrestato per evasione. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto sottoponendolo di nuovo agli arresti domiciliari.