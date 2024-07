Paternò: donna teme i ladri nel deposito di droga. Chiama i carabinieri ma incastra il compagno per errore

I carabinieri di Paternò, in provincia di Catania, hanno arrestato e messo ai domiciliari un 34enne indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo avrebbe adoperato una vecchia casa disabitata come deposito per la detenzione della droga. Nascosta in un armadio, i militari hanno trovato 300 grammi di cocaina pronta per essere suddivisa in dosi e venduta. Dalle immagini di video sorveglianza della zona, i carabinieri sono risaliti al 34enne, compagno della proprietaria di casa. Ed è stata proprio la signora a chiedere aiuto ai militari al 112, temendo che altri fossero entrati in casa forse per rubare la cocaina. Ascoltata dagli investigatori, la signora ha poi ammesso di avere consentito al compagno di usare l’abitazione come deposito per lo stupefacente.