Acireale-Catania, ora è ufficiale: si giocherà il 6 aprile

Ora è ufficiale. Acireale-Catania si giocherà come previsto dal calendario, ovvero giovedì 6 aprile alle 15 al Comunale di Aci Sant’Antonio. Unico dubbio ancora da sciogliere, sarà sciolto domani, se l’acceso all’impianto sarà consentito solo ai tifosi granata oppure a entrambe le tifoserie. Molto probabile, se non certo, che alla fine si opterà per dare solo ai sostenitori dell’Acireale la possibilità di guardare la partita, esattamente come è accaduto all’andata al Massimino quando il divieto di ingresso fu solo per i supporter ospiti. Una scelta dettata esclusivamente per assicurare l’ordine pubblico, visto che tra le due tifoserie non scorre buon sangue e l’impianto di Aci Sant’Antonio ha una capienza ridotta che non consentire di ospitare nella massima sicurezza entrambe le fazioni di sostenitori.

Motivazioni

Chiarito che si giocherà giovedì, le due formazioni hanno ancora due giorni per prepararsi al meglio a un match che ha un’importanza diversa per granata e rossazzurri. I primi sono in piena lotta salvezza e dunque dovranno conquistare almeno un punto per tenere vive le speranze; i secondi invece, con la promozione in tasca già da due settimane, tenteranno di allungare a 14 la serie di vittorie consecutive per avvicinarsi ulteriormente al primato della Sicula Leonzio che nella stagione 2015/16 infilò un filotto di 15 successi consecutivi. La capolista Catania questa mattina è tornata ad allenarsi e lo farà anche domani pomeriggio, mentre mercoledì i ragazzi di Ferraro sosteranno la seduta di rifinitura.