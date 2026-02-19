Foto di carabinieri

Accoltellano coppia, la rapinano e tentano violenza sessuale: quattro arresti a Partinico

19/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Quattro giovani di Partinico, in provincia di Palermo, sono finiti agli arresti domiciliari con le accuse di violenza privata, rapina aggravata in concorso, lesioni personali in concorso e tentata violenza sessuale. Si tratta di tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni e di una ragazza di 20 anni, ritenuti responsabili di una rapina commessa il 30 novembre 2025 ai danni di una coppia di fidanzati.

L’auto speronata e la rapina ai fidanzati di Partinico

Quella che doveva essere una tranquilla serata autunnale per la coppia si è trasformata in pochi minuti in un vero e proprio incubo quando i due giovani sono stati inseguiti per le strade di Partinico da un’auto con a bordo i quattro aggressori. Questi, secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno speronato l’auto della coppia costringendo i fidanzati a fermarsi. A questo punto la 20enne ha colpito la ragazza, mentre i tre uomini si sono scagliati contro il fidanzato ferendolo a coltellate. Nella concitazione, in tre si sono impossessati di 200 euro minacciando di morte il ragazzo vittima dell’aggressione, mentre il quarto ha tentato di violentare la fidanzata che è riuscita a opporsi. 

