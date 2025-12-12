Foto generata con AI

Due fratelli con il pollice verde. Sono stati scoperti dagli agenti del commissario di polizia di Mondello, che hanno arrestato due uomini e sequestrato quasi 300 grammi di droga. Dopo indizi e riscontri, decisiva è stata la perquisizione nella casa dei due fratelli, conviventi in un’abitazione di Partanna Mondello. In bagno, i poliziotti hanno trovato tre piantine di marjuana essiccata per un peso di 100 grammi e il materiale per confezionarle in dosi. Ma anche tutto il necessario per farla crescere: una lampada alogena, faretti, fertilizzante e veli termici. In un’altra stanza della casa, adibita a deposito, sono stati trovati 186 grammi di hashish, divisi in due panetti. Le indagini proseguono per capire a quale piazza di spaccio fosse destinata la droga.