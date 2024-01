Catania, denunciati due parcheggiatori abusivi: «Hanno minacciato di danneggiare le nostre auto»

Due parcheggiatori abusivi sono stati denunciati a Catania. In particolare, i carabinieri hanno sorpreso un 50enne e un 76enne, entrambi catanesi, in via Beato Bernardo e in piazza Manganelli, mentre stavano chiedendo denaro ad alcuni automobilisti intenti a posteggiare in aree di parcheggio comunale.

Entrambi i parcheggiatori abusivi sono stati bloccati e denunciati all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore con recidiva. Per entrambi è scattata anche la contestazione delle sanzioni amministrative da 1400 euro. Nell’occasione, qualche automobilista ha anche riferito di avere subito minacce di danni al veicolo nel caso di mancato pagamento. I militari stanno indagando per capire se ci sono i margini anche per una denuncia per il reato di estorsione.