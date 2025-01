Parcheggiatori abusivi multati a Catania: «Per noi era la prima volta»

Dieci parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati a Catania negli ultimi giorni. Durante il periodo delle festività natalizie, secondo quanto emerge dai controlli effettuati dalla questura etnea, la loro presenza sarebbe stata più imponente nelle zone maggiormente frequentate, soprattutto vicino ai negozi.

Le attività di controllo da parte dei poliziotti hanno consentito di sanzionare dieci parcheggiatori abusivi – otto catanesi e due stranieri – tutti pregiudicati. Sorpresi mentre svolgevano la loro attività illecita, alla vista degli agenti, hanno cercato di dileguarsi tra le vie del centro storico ma sono stati bloccati dai poliziotti.

Tutti e dieci sono stati fermati per essere identificati e sanzionati amministrativamente come previsto dal Codice della strada. Inoltre, gli agenti hanno proceduto anche a sequestrare i soldi guadagnati con l’attività illecita. Dai successivi accertamenti è poi emerso che sei dei dieci uomini sono destinatari del Dacur, il provvedimento amministrativo che vieta di frequentare e stazionare nelle strade e nelle piazze dove, già in passato, sono stati sorpresi a compiere l’attività illecita di posteggiatore.

Per questo, un 64enne fermato in piazza Borsellino, un 51enne beccato in via Beato Bernardo, due 44enni e un 40enne trovati in via Dusmet sono stati denunciati, in stato di libertà, per inosservanza del Dacur. Invece, in via Sturzo sono stati sanzionati due uomini, rispettivamente di 30 e 35 anni, entrambi stranieri, i quali hanno dichiarato ai poliziotti di avere svolto per la prima volta l’attività di parcheggiatori abusivi.