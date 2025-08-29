Chiede con insistenza soldi ai turisti: in carcere un parcheggiatore abusivo a Catania

29/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È finito in carcere un parcheggiatore abusivo di Catania. L’uomo, un pregiudicato 30enne di origine tunisina, avrebbe infastidito alcuni turisti intenti a parcheggiare le loro auto nella zona di via Lavandaie chiedendo loro dei soldi con insistenza. Nel corso di un servizio, i poliziotti sono intervenuti e hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa. Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato e identificato il 30enne.

Gli accertamenti, attraverso la consultazione delle banche dati in uso alle forze dell’ordine, hanno consentito di appurare che a carico dell’uomo pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura del divieto di dimora nel Comune di Ragusa, poiché responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex compagna. La misura restrittiva però si è rivelata ineseguibile, visto che il 30enne è un senza fissa dimora. Per questo, su richiesta di aggravamento del pubblico ministero, il gip ha emesso una nuova ordinanza applicativa della misura più restrittiva della custodia in carcere. Per questo motivo, il 30enne è finito nel carcere di piazza Lanza a Catania a disposizione dell’autorità giudiziaria

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, chiuso un panificio del Borgo: blatte nel laboratorio
Leggi la notizia

È finito in carcere un parcheggiatore abusivo di Catania. L’uomo, un pregiudicato 30enne di origine tunisina, avrebbe infastidito alcuni turisti intenti a parcheggiare le loro auto nella zona di via Lavandaie chiedendo loro dei soldi con insistenza. Nel corso di un servizio, i poliziotti sono intervenuti e hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]