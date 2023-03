Lombardo (Sicilia Vera): «Al Papardo di Messina reparto di terapia intensiva mai completato»

«Anche all’ospedale Papardo abbiamo registrato l’esistenza di un intero reparto di terapia intensiva con ben 16 posti letto finanziati dalla struttura commissariale e mai completato ed entrato in funzione». A denunciare la situazione del nosocomio messinese è il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo che, pochi giorni fa, aveva già sollevato il caso del reparto di terapia antalgica dell’ospedale S. Vincenzo di Taormina, trasformato in deposito. Stamattina Lombardo ha effettuato un sopralluogo al Papardo, constatando come nel reparto mai entrato in funzione si trovino anche macchinari del valore di tre milioni di euro, ancora imballati.

Per il deputato, i reparti di Taormina e Messina sono la fotografia di un sistema sanitario che non funziona: «A ciò si aggiunge – prosegue – che, in provincia di Messina, nessuno dei nove interventi finanziati dalla struttura commissariale, con un impegno di risorse pari a oltre 20 milioni di euro, è stato completato e consegnato. Uno spreco inaccettabile». Lombardo chiede al presidente della Regione Schifani, in qualità di commissario straordinario, di fare chiarezza: «Ci aspettiamo risposte anche dal commissario dell’Asp Bernardo Alagna – conclude – Troppo facile giustificarsi oggi, a distanza di due anni dal finanziamento dei lavori e dall’avvio dei cantieri, parlando di mistificazione».