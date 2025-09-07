Foto di Luca Conti

Pantelleria corre da sola. Dopo dieci anni di permanenza, la giunta dell’isola – guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona – ha deliberato la sua fuoriuscita da partner strategico del Distretto turistico Sicilia occidentale. Tra le motivazione alla base del recesso unilaterale, come indicato nello stesso documento, ci sarebbe la mancanza di un adeguato focus sulle peculiarità territoriali dell’isola. Caratteristiche specifiche affatto negate dall’organizzazione, che anzi commenta a MeridioNews: «Proprio per questa unicità, al tempo, abbiamo chiesto a Pantelleria di aderire al Distretto turistico Sicilia occidentale, perché crediamo che la sua forza stia nel valorizzare le differenze e integrarle in un racconto comune – conferma Rosalia D’Alì, presidente del distretto – Siamo consapevoli che per l’amministrazione comunale sia molto difficile equilibrare le esigenze del turismo con quelle dei trasporti, dai collegamenti aerei a quelli navali, che costituiscono una priorità imprescindibile per l’isola. Capiamo, quindi, che oggi le loro priorità possano essere diverse».

Altro punto oggetto della delibera di fuoriuscita, evidenziato nell’atto di recesso, è l’assenza di vantaggi tangibili derivanti dall’adesione al distretto, specie se proporzionati alla somma annua investita, pari a circa novemila euro. «Il distretto non è un’agenzia di servizi a beneficio del singolo ente – chiarisce D’Alì – ma un organismo di rete che opera su scala ampia per attrarre flussi turistici, risorse e visibilità internazionale. I vantaggi arrivano nel breve e medio periodo, a volte anche nell’immediato, con il portale del distretto che consente agli operatori turistici di pubblicizzare direttamente le proprie esperienze». Occasione già utilizzata da alcuni operatori di Pantelleria che, rassicura la presidente, «continueranno a poterne usufruire anche come privati». C’è poi la partecipazione collettiva a fiere e workshop internazionali, «altrimenti molto onerosa», sottolinea D’Alì, che ricorda anche la costruzione del brand unitario West of Sicily per rafforzare l’immagine dell’intero territorio sui mercati esteri. «La quota d’adesione rappresenta quindi un investimento in un sistema che amplifica le possibilità di ciascun Comune – spiega la presidente – moltiplicando la visibilità che, da soli, sarebbe difficile ottenere».

Ultimo punto oggetto della delibera di abbandono del distretto, infine, è la non coincidenza tra i contenuti e le linee di azione del distretto con il piano di marketing territoriale predisposto dal Comune per l’isola. «È vero che Pantelleria aderisce anche al distretto delle Isole minori – risponde D’Alì – che ha obiettivi specifici e mirati, e questo può aver generato una percezione di sovrapposizione o differenziazione. Da parte nostra, però, non intendiamo sostituirci ai Comuni ma, semmai, rafforzarne le azioni, creando economie di scala e una maggiore capacità di promozione sui mercati internazionali». Un addio notificato in anticipo, si spiega nello stesso atto di giunta, e che avverrà dopo la fine dell’anno, quando insomma scadrà la quota 2025 già versata.