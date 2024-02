Palermo, Zacco prende il posto del ribelle Inzerillo come capogruppo di FI in Consiglio

Ottavio Zacco è il nuovo capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo. Prende il posto di Gianluca Inzerillo da pochi giorni entrato a far parte del Consiglio nazionale di Forza Italia. «E stata una sostituzione votata all’unanimità dal gruppo presente al palazzo Comitini – dice Zacco – speriamo che Forza Italia diventi sempre più determinante nei lavori d’aula e nel programma del sindaco Roberto Lagalla per far diventare, sempre di più, Palermo una città normale».

Zacco è anche presidente della commissione consiliare Attività produttive. Più volte negli ultimi mesi Inzerillo aveva preso posizioni in contrasto con il resto della pattuglia forzista. Era accaduto quando aveva chiesto l’accesso agli atti contestando all’assessore Giampiero Cannella l’organizzazione del concerto di fine d’anno. Si è distinto dagli altri azzurri anche nella mozione sulle coppie omogenitoriali arrivando a disertare l’aula consiliare per protesta.

Inzerillo si sarebbe allontanato dal suo big sponsor, l’assessore regionale Edy Tamajo. Il gruppo di Forza Italia è formato da sette consiglieri, lo stesso numero di Fratelli d’Italia. I due partiti sono quelli che hanno la maggiore rappresentanza nella sala Martorana.