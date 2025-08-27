Palermo: violenta studentessa straniera per strada, in carcere 24enne

È stato arrestato un 24enne somalo, noto alle forze dell’ordine, perché accusato di violenza sessuale e lesioni personali. I fatti si sono svolti la notte di Ferragosto, quando una giovane studentessa straniera, in città per un programma di scambio culturale, è stata brutalmente aggredita nella zona del Foro Italico. L’aggressore, dopo il rifiuto della ragazza, l’ha assalita, strappandole i vestiti e colpendola. La vittima pur riportando graffi, morsi ed ecchimosi, è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto ad un gruppo di passanti che l’hanno immediatamente soccorsa. La sua pronta reazione è stata cruciale: ha fornito una descrizione dettagliata dell’uomo, che si era nascosto tra gli scogli.

A questo punto, alcuni cittadini si sono attivati per rintracciarlo, ma ogni tentativo di bloccarlo – prima dell’arrivo dei carabinieri – è stato vano a causa delle minacce del 24enne, che sosteneva di essere armato di coltello. All’arrivo dei carabinieri, i testimoni hanno fornito indicazioni sull’identità e sulle abitudini dell’uomo, noto frequentatore dell’area. La sinergia tra le forze dell’ordine e la comunità è stata decisiva. I carabinieri hanno setacciato l’intera zona e, grazie alla segnalazione di uno dei testimoni che aveva visto l’aggressore nascondersi dietro alcune cabine elettriche, sono riusciti a individuarlo e a fermarlo.

