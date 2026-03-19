La vigilia di San Giuseppe, a Palermo, si continua a consumare tra gli alti roghi delle vampe e gli scontri. Dalla serata di ieri fino a notte inoltrata, i falò hanno riguardato non solo materiale appositamente accatastato – dalla legna ai mobili vecchi – in diversi quartieri, dallo Zen 2 alla Zisa. A fuoco sono andati anche cassonetti dei rifiuti, cumuli di immondizia e automobili. A farne le spese anche una palma in piazza Magione. Circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco – la metà di tutti quelli effettuati nelle ultime 24 ore -, insieme alle forze dell’ordine. Accolti, in qualche caso, con una sassaiola e lanci di bottiglie per impedire lo spegnimento delle vampe. In un solo intervento sono stati feriti 5 pompieri, trasportarti in pronto soccorso e dimessi con la prognosi di un giorno. «Attaccare chi rischia la vita per la sicurezza della collettività è un gesto vile e ingiustificabile», commentano i segretari Uil Sicilia Luisella Lionti e Ignazio Baudo.