Palermo, dallo Zen 2 alla Zisa notte di vampe e violenza: feriti 5 vigili del fuoco

19/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La vigilia di San Giuseppe, a Palermo, si continua a consumare tra gli alti roghi delle vampe e gli scontri. Dalla serata di ieri fino a notte inoltrata, i falò hanno riguardato non solo materiale appositamente accatastato – dalla legna ai mobili vecchi – in diversi quartieri, dallo Zen 2 alla Zisa. A fuoco sono andati anche cassonetti dei rifiuti, cumuli di immondizia e automobili. A farne le spese anche una palma in piazza Magione. Circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco – la metà di tutti quelli effettuati nelle ultime 24 ore -, insieme alle forze dell’ordine. Accolti, in qualche caso, con una sassaiola e lanci di bottiglie per impedire lo spegnimento delle vampe. In un solo intervento sono stati feriti 5 pompieri, trasportarti in pronto soccorso e dimessi con la prognosi di un giorno. «Attaccare chi rischia la vita per la sicurezza della collettività è un gesto vile e ingiustificabile», commentano i segretari Uil Sicilia Luisella Lionti e Ignazio Baudo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026
di

Questa settimana dal 16 marzo è l’ultima dell’inverno dello zodiaco: nel weekend il Sole scivola in Ariete e nell’oroscopo c’è già aria di primavera. Sarà l’inizio della stagione tanto attesa dai segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – che risorgono fortissimi, anche per le disposizioni planetarie. Bene anche Acquario e Gemelli per i […]

Oroscopo della settimana dal 9 al 15 marzo 2026
di

La settimana dal 9 marzo inizia con una bella Venere, che domina l’oroscopo in Ariete. Accende i cuori di Leone e Sagittario, fa riprendere entusiasmo e passione ad Acquario e Gemelli, mentre mette un po’ in crisi la Bilancia. I Toro, i Vergine e i Capricorno vanno un po’ per obbiettivi da raggiungere o cose […]

Oroscopo di marzo 2026: mese dolce e profondo che si fa vitale
di

Marzo è un mese dolce e profondo ma, dopo il 20, trasforma questo 2026 con un’esplosione di vitalità: ecco come, segno per segno, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica. Marte e Mercurio in Pesci aiutano a sentirsi meglio Cancro e Scorpione. Saturno e Nettuno in Ariete fanno rifiorire anche Leone e Sagittario e li rendono di […]

Business in chiaro

Bando Agrisole 2026: incentivi per l’energia rinnovabile in agricoltura
di

Nuovo ciclo di incentivi dedicati all’energia e all’agricoltura, con il bando Agrisole – Parco Agrisolare. La dotazione finanziaria dai fondi Pnrr è rilevante: 789 milioni di euro destinati a nuovi progetti da selezionare con uno o più avvisi pubblici emanati dal ministero dell’Agricoltura. Al momento, il decreto definisce regole e perimetro dell’intervento. E si è […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze