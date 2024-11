Palermo, 52enne trovato morto nella sua barca a vela

Immagine generata con Intelligenza artificiale

È stato trovato morto la scorsa notte a Palermo nella sua barca a vela. Un 52enne originario di Brescia, in Lombardia, è stato trovato morto all’interno della sua barca a vela, che era ormeggiata al Molo trapezoidale del porto di Palermo: il decesso risale a cinque o sei giorni fa. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno aperto l’imbarcazione. Il medico legale ha ispezionato il corpo, ma pare che per accertare le cause della morte sarà necessario eseguire l’autopsia. Indaga la polizia.