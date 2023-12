Palermo, uomo accoltellato dopo lite in strada

Foto di Polizia Stato

Un 42enne è stato accoltellato al culmine di una lite in via Mandelssohn a Palermo pare per un diverbio per questioni economiche che si sarebbe verificato nei pressi di un esercizio commerciale della zona.

Il ferito è stato colpito con diversi fendenti e trasportato da alcuni conoscenti all’ospedale Cervello. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia. Indaga la squadra mobile