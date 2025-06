Palermo: turista francese contro un albero col monopattino. È grave in ospedale

Una turista francese di 22 anni è finita con il monopattino contro un albero, nella pista ciclabile nel ponte di Villa Trabia. La giovane avrebbe perso il controllo del mezzo in discesa per cause da accertare e ha finito la corsa contro l’albero. La 22enne ha riportando gravi lesioni. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni passanti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza col codice rosso all’ospedale di Villa Sofia. È stata ricoverata al Trauma center ed ha la prognosi riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione infortunistica.