Palermo, travolge ciclista durante sorpasso sulla corsia d’emergenza

Incidente in viale Lazio a Palermo, dove un’automobilista, poco prima dell’incrocio con via Sciuti, ha tentato un sorpasso sulla corsia d’emergenza speronando una ragazza in bicicletta e finendo poi la sua corsa contro un albero. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19, sul posto è arrivata un’ambulanza. Non ci sarebbero feriti gravi, la giovane ciclista è stata refertata, così come l’automobilista.