Palermo, dà una testata alla porta del pronto soccorso: denunciato un 37enne

Prima le urla contro il personale sanitario, poi la testata a una porta. È successo a Palermo, al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Un 37enne è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e per interruzione di pubblico servizio. L’uomo è andato in escandescenza: prima ha inveito contro il personale della struttura, poi con una testata ha danneggiato la porta del pronto soccorso. Per riportare la calma nell’area di emergenza sono dovuti intervenire i carabinieri.