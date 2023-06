Palermo, prova a ruba in un negozio ma il proprietario lo blocca

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, per tentata rapina impropria. L’uomo sarebbe entrato in un negozio nel quartiere Brancaccio e avrebbe tentato di rubare diversi prodotti per un valore di circa 150 euro, ma non è riuscito nel suo intento. Il titolare ha bloccato il 49enne, che avrebbe provato a scappare scavalcando la cassa, e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale il proprietario ferito a seguito della colluttazione, ma si tratta di ferite sul braccio giudicate guaribili in cinque giorni. I prodotti rubati sono stati restituiti al negozio e il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto. Adesso l’uomo si trova ai domiciliari e la sua posizione, in quanto indiziato di delitto, verrà vagliata dall’autorità giudiziaria.