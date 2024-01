Palermo, stretta contro gli ambulanti abusivi: multe e sanzioni. Sequestrati 500 chili di frutta

Controlli degli agenti della polizia municipale sono scattati nella zona di corso Finocchiaro Aprile contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione. Per un giorno la strada a due passi dal tribunale è stata sgombera di venditori ambulanti abusivi e auto in doppia e tripla fila. Come successo nella zona di corso Tukory sono stati multati ed è stata sequestrata merce a diversi ambulanti. A tre senza licenza sono stati sequestrati frutta e verdura per 500 chili.

Ad altri tre che vendevano pane senza le necessarie autorizzazioni è stata sequestrata l’attrezzatura e multati con una sanzione da cinquemila euro. Sono stati elevati 90 avvisi per violazione del Codice della Strada per doppia fila, per sosta su attraversamenti pedonali, per sosta nei posti riservati a persone con disabilità senza averne titolo, vertice di incrocio, 21 autovetture sono state rimosse perché in divieto di sosta, tutte in corso Finocchiaro Aprile. Multate con lo “Street Control” in via Dante, via Lascaris, via Marconi 83 veicoli in sosta in doppia fila.

Rimossi anche sei veicoli che giacevano in stato di abbandono, sequestrate tre auto in sosta senza assicurazione e avviate a confisca altri due veicoli che risultavano già sottoposti a sequestro. Controlli anche in via Maqueda dove ieri si è verificato il danneggiamento delle vetture da parte di un ambulante. Sono in corso di accertamento le posizioni di quattro venditori.