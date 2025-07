Palermo, furto con spaccata in una tabaccheria: razzia di sigarette e gratta e vinci

Foto di Mondoattività

Ennesimo furto con spaccata in una tabaccheria della zona cantieri navali. Questa volta il bersaglio è stato un esercizio commerciale in via Simone Gulì, dove nella notte ignoti hanno forzato la saracinesca e fatto irruzione nei locali. I ladri sono riusciti a portare via numerose stecche di sigarette, una consistente quantità di gratta e vinci e del denaro contante custodito nel registratore. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Non si tratta di un episodio isolato: le tabaccherie della zona sono già state oggetto di diversi furti negli ultimi mesi, alimentando la preoccupazione tra i commercianti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare i responsabili.