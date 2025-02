Palermo, si fingeva poliziotto per farsi dare soldi da anziane signore: denunciato 31enne

La polizia di Stato ha denunciato un 31enne palermitano per truffe aggravate ai danni di donne anziane. L’uomo, sulla base delle indagini svolte dalla Squadra mobile, è ritenuto l’autore di tre distinti episodi di truffa commessi a Palermo, tra l’8 e il 9 gennaio: la vittima è stata contattata telefonicamente da un interlocutore sconosciuto che, fingendosi in alcuni casi anche appartenente alle forze dell’ordine, la l’ha indotta a credere che il proprio figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Poi la richiesta di una somma di denaro, a titolo di cauzione, per la liberazione del familiare trattenuto in arresto perché responsabile dell’incidente. Dopo il raggiro l’uomo si sarebbe recato a casa delle stesse presentandosi come collaboratore del finto operatore delle forze dell’ordine per farsi consegnare tutto il denaro contante, monili e oggetti preziosi custoditi in casa. Il valore complessivamente stimato della refurtiva, raccolta nelle tre truffe, oggetto d’indagine, è di novemila euro in contanti, oltre a vari oggetti preziosi il cui valore è, ancora, da quantificare.

L’indagine ha preso l’avvio a seguito di una prima denuncia formalizzata l’8 gennaio, cui ne sarebbero seguite delle altre, tutte riferibili ad analoghe truffe. Gli agenti della Squadra mobile hanno avviato un’attività di ricerca, che ha permesso di individuare l’autore delle truffe denunciate. Le testimonianze raccolte, l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della città e le ulteriori attività di indagini, hanno permesso di far luce sui casi. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, che ha dato esito positivo: in cucina, nel freezer, aveva nascosto, tra gli alimenti, due involucri avvolti con cellophane trasparente nei quali erano custoditi numerosi monili in oro che ha ammesso essere frutto di tre truffe commesse nei giorni scorsi.