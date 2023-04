Palermo, scoperta serra con 250 piante di cannabis in una palazzina a Ballarò

Una serra indoor di cannabis da quasi 250 piante è stata trovata all’ultimo piano di una palazzina del quartiere Ballarò di Palermo. I carabinieri hanno sequestrato tutta la piantagione scoperta all’interno di un edificio pericolante e in totale stato di abbandono in via San Giosafat. Per accedere allo stabile è stato necessario anche l’intervento da parte di una squadra di vigili del fuoco e del nucleo cinofili dei carabinieri di Villagrazia. All’ultimo piano della palazzina oltre alle 250 piante di cannabis indica dell’altezza media di circa un metro, i militari hanno trovato anche cinque sacchi di plastica con oltre due chili di marijuana già pronta per essere venduta, lampade, tubi di aerazione e materiale vario per la coltivazione. Dopo lo smantellamento della serra e il sequestro delle piante, è prevista la campionatura della sostanza per le analisi da parte del laboratorio del comando provinciale di Palermo, in attesa di disposizioni sulla distruzione da parte dell’autorità giudiziaria.