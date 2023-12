Palermo, ruba la borsa a una turista e scappa

Una turista spagnola è stata scippata a Palermo nella notte del 30 novembre, in via Roma. Stando alle informazioni emerse, pare che la donna stesse rientrando in albergo quando le si è avvicinato un giovane che le ha preso la borsa. Dentro quest’ultima c’erano soldi, documenti e il cellulare. La polizia sta indagando per risalire all’autore dell’episodio usando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.