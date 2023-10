Palermo: rubano due scooter davanti al tribunale, incastrati dalle telecamere

Manomettono e rubano due scooter davanti al palazzo di giustizia di Palermo, ma i carabinieri proprio in servizio al tribunale notano tutto guardando in diretta le immagini delle telecamere del servizio di videosorveglianza. Per questo, due palermitani di 39 e 44 anni sono stati arrestati dai militari per furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Entrambi sono stati rintracciati dai carabinieri mentre erano ancora nella zona del tribunale. Durante l’attività di identificazione, il 39enne – già interessato da una misura di prevenzione in corso – per provare a non farsi arrestare si sarebbe dimenato e avrebbe colpito ripetutamente i carabinieri. L’uomo avrebbe anche tentato di scappare ma sarebbe stato bloccato, poco dopo, dai militari.

Tutti e due gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il più giovane e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per l’altro. Gli scooter sono stati restituiti ai proprietari.

