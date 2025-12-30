Palermo: rissa in strada tra vicini di casa, arrestati padre e figlio

Sono stati arrestati un padre 47enne e il figlio 17enne di Bagheria, nel Palermitano. Entrambi sono accusati di aver preso parte ad una rissa violenta con dei vicini di casa, avvenuta lo scorso 6 novembre. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese e del tribunale per i Minorenni di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, svolte attraverso la visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, padre e figlio avrebbero preso parte alla rissa. Insieme a loro altre quattro persone di età compresa tra i 13 e 45 anni, tutte denunciate in stato di libertà. Protagonisti della rissa due distinti nuclei familiari, tra i quali i dissidi andavano avanti da tempo in un susseguirsi di minacce verbali e piccoli danneggiamenti.

L’ennesimo contrasto è nato a causa di un parcheggio di fronte casa. I due nuclei familiari si sono affrontati in strada. Padre e figlio hanno aggredito con calci, pugni e colpi di bloccasterzo i loro vicini causando loro lesioni personali giudicate guaribili in 3, 7 e 30 giorni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, al 47enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Mentre al figlio 17enne è stata applicata la misura cautelare del collocamento in una comunità di altra provincia siciliana.