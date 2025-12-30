Palermo: rissa in strada tra vicini di casa, arrestati padre e figlio

30/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sono stati arrestati un padre 47enne e il figlio 17enne di Bagheria, nel Palermitano. Entrambi sono accusati di aver preso parte ad una rissa violenta con dei vicini di casa, avvenuta lo scorso 6 novembre. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Termini Imerese e del tribunale per i Minorenni di Palermo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, svolte attraverso la visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, padre e figlio avrebbero preso parte alla rissa. Insieme a loro altre quattro persone di età compresa tra i 13 e 45 anni, tutte denunciate in stato di libertà. Protagonisti della rissa due distinti nuclei familiari, tra i quali i dissidi andavano avanti da tempo in un susseguirsi di minacce verbali e piccoli danneggiamenti.

L’ennesimo contrasto è nato a causa di un parcheggio di fronte casa. I due nuclei familiari si sono affrontati in strada. Padre e figlio hanno aggredito con calci, pugni e colpi di bloccasterzo i loro vicini causando loro lesioni personali giudicate guaribili in 3, 7 e 30 giorni. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, al 47enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Mentre al figlio 17enne è stata applicata la misura cautelare del collocamento in una comunità di altra provincia siciliana. 

Oroscopo 2026 Scorpione: un anno benedetto dall'ascesa
Oroscopo 2026 segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
Oroscopo 2026 segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci
Sarà un 2026 di sogni, finalmente realizzati, per i segni d'acqua – Cancro, Scorpione e Pesci -, con un'oroscopo che rispetta la loro natura profonda e affettiva. Un anno intenso per il Cancro, che apre subito con la sua Luna e realizza un desiderio d'amore. Sentimento finalmente acchiappato, nel prossimo anno, anche dallo Scorpione, logorato […]

Oroscopo 2026 Cancro: un intenso anno di sogni realizzati
Per voi Cancro, il 2026 è un anno molto intenso e l'oroscopo inizia subito a farvelo capire con una forte connotazione romantica. Sarà il primo regalo per voi della vostra Luna che – con la sua tenerezza e il suo senso protettivo per gli affetti – ricompenserà le vostre aspettative. Vediamo come, stagione dopo stagione, […]

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un'occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell'energia e finanziare l'investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c'è un aspetto […]

