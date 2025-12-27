Piazza Nascè a Palermo

Resta in carcere Giuseppe Calì, il ventenne palermitano che nella notte tra sabato e domenica ha sparato con un fucile e ferito una donna di 33 anni nella centralissima piazza Nascè. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto in flagranza per il possesso dell’arma clandestina e deciso di applicare la misura cautelare più pesante. L’indagato, secondo il gip, «ha mostrato una grave pericolosità sociale».