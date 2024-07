Palermo, rapina ufficio postale e furgone con sigarette. Incastrato dal tatuaggio

Foto di Google Maps

A incastrarlo è stato anche il tatuaggio sul braccio immortalato dalle telecamere dell’ufficio postale. Adesso per un 29enne del quartiere Zen di Palermo sono scattate le manette. Gli agenti del commissariato di San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare con braccialetto elettronico a carico dell’uomo e di un 21enne, ritenuto responsabile di una delle due rapine. Il 29 dicembre 2023, tre uomini a volto coperto assaltarono la filiale postale di via Gino Zappa, allo Zen, sfondando la saracinesca dell’ufficio con uno scooter rubato usato come ariete. La direttrice, però, riuscì a sventare il colpo, chiudendosi in una stanza protetta da un vetro antisfondamento, salvando di fatto se stessa e il denaro. I rapinatori furono così costretti alla fuga.

A meno di un mese di distanza, il 25 gennaio scorso, un commando di almeno tre rapinatori prese di mira un furgone che trasportava colli di sigarette. La banda affiancò il mezzo mentre era fermo per una consegna in via Einaudi e dopo aver minacciato l’autista con una pisola, riuscì a portare via otto colli di sigarette. In entrambi i colpi le immagini delle telecamere degli impianti di videosorveglianza si sono rivelate decisive, permettendo agli investigatori di scoprire che un rapinatore, il 29enne, era comune a entrambi i colpi. A incastrarlo sono stati i vestiti indossati, identici in entrambi gli assalti e ritrovati a casa dell’uomo, e un particolare tatuaggio sul braccio. Uno dei colli di sigarette trafugati, inoltre, era dotato di Gps che ha mappato il percorso della scatola sino a un appartamento dello Zen, ossia la casa del 29enne.