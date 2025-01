Rapina a mano armata in un negozio di Palermo: rubato l’incasso della giornata

Immagina tratta da Google Maps

Rapina a mano armata in un negozio di Palermo. Un uomo con il volto coperto è entrato nel negozio Serena detersivi, in via Filippo Marini, e ha portato via il registratore di cassa con l’incasso della giornata. Il bottino è ancora da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la denuncia dei dipendenti.