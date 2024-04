Palermo: il tentativo di rapina, il taglio al volto e la fuga a piedi. Arrestato 23enne

Ha tentato di rapinare un 71enne e lo ha ferito al volto con un’arma da taglio. Un 23enne di Palermo – già noto alle forze dell’ordine per i reati di tentata rapina, lesioni personali e porto abusivo d’arma – è stato arrestato dai carabinieri. Il tentativo di rapina per cui il giovane è stato fermato risale al 25 novembre scorso, quando il 23enne ha tentato di rapinare un 71enne mentre entrava nell’androne del condominio della casa dell’uomo. Lo avrebbe avvicinato, avrebbe tentato di derubarlo e lo ha ferito al volto con un’arma da taglio. Viste le urla della vittima, il giovane è fuggito a piedi. Nel frattempo il 71enne è stato soccorso dal 118: portato in ospedale e medicato, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi.

Le indagini che hanno portato all’arresto del 23enne si sono avvalse sia delle immagini di videosorveglianza sia delle dichiarazioni della vittima. Ora il giovane si trova al carcere Lorusso Pagliarelli di Palermo.