Palermo, entrano a casa di un uomo ferendolo e rubando oro e soldi. Tre arresti

Tre uomini palermitani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina impropria in concorso. Il fatto risale all’agosto del 2022. I tre – ora ai domiciliari con braccialetto elettronico – sarebbero entrati nell’abitazione di un 33enne, nel quartiere Montegrappa di Palermo. L’uomo, al rientro dal lavoro, si sarebbe accorto della loro presenza notando una finestra aperta. Una volta entrato, il 33enne avrebbe tentato di bloccare uno dei rapinatore. Nel frattempo, gli altri due complici, nel tentativo di fuggire, l’avrebbero spinto procurandogli una ferita al volto. Subito dopo la rapina, i tre sarebbero scappati portando via oggetti in oro e 1000 euro in contanti. L’attività investigativa dei militari ha ricostruito tutti i movimenti degli indagati dalle fasi precedenti alla rapina fino alla fuga. Nelle abitazioni degli indagati sono stati trovati i vestiti usati per la rapina.