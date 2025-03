Palermo, colpi di pistola contro la saracinesca di un garage

A Palermo alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro la saracinesca di un garage. È successo nel quartiere Zen. Nei giorni scorsi un’auto è stata bruciata, un’altra danneggiata da colpi di fucile; e, ancora, alcuni proiettili sono stati sparati contro una persiana, altri contro la saracinesca di un centro scommesse in via Ignazio Mormino, infine una sala scommesse andata a fuoco in via Gino Zappa. Poi l’aggressione di alcuni giorni fa nei confronti di un 31enne, che è stato accoltellato al petto e ora si trova in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Questi fatti potrebbero essere collegati tra loro da questioni relative allo spaccio di droga allo Zen, ma anche al giro delle scommesse clandestine. Indagano carabinieri e polizia.