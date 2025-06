Palermo, 15enne picchia un ragazzo per rubargli lo scooter e poi fugge buttandosi in mare

Ha picchiato un ragazzo e gli ha rubato lo scooter. Gli agenti di polizia lo hanno rintracciato e, per fuggire dopo avergli scagliato contro la moto, ha cercato di scappare gettandosi a mare. Protagonista un ragazzo di 15 anni che, nonostante il tentativo di fuga, è stato arrestato e accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è successo a Mondello (Palermo) in viale Margherita di Savoia, dove gli agenti hanno assistito in diretta alla scena della rapina. Così, è scattato l’inseguimento in piazza Valdesi e viale Regina Elena. Qui il ragazzo è arrivato nella zona di un circolo nautico e si è gettato in mare. Dopo qualche bracciata, però, è tornato indietro dove ad attenderlo c’erano i poliziotti. Su disposizione del pubblico ministero Gaetano Guardì, il giovane è stato portato al carcere minorile.