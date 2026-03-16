Un falso portiere, con tanto di badge funzionante: era l’attività abusiva di un pensionato 68enne al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Scoperto dai carabinieri e denunciato per falsità materiale commessa dal privato. L’uomo si muoveva in totale libertà tra i locali del presidio d’emergenza, pur non essendo un dipendente né un addetto alla sicurezza. Presentandosi e comportandosi a tutti gli effetti come un portiere. Il 68enne, con precedenti di polizia, aveva anche diversi strumenti che lo rendevano credibili agli occhi sia dei pazienti che del personale dell’ospedale. Un tesserino identificativo, innanzitutto, replicato con tanto di fototessera e logo ufficiale del Villa Sofia. Ma anche un badge elettronico, funzionante, per utilizzare in libertà gli ascensori che portano ai reparti. Tutti oggetti sequestrati dai militari.