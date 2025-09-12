Foto della pagina Facebook ARNAS Ospedali Civico Di Cristina

Vincenzo Spera: «niente abiti trasparenti e scollature in ospedale», bufera al Civico di Palermo

12/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È durata cinque ore la nota del direttore di dipartimento amministrativo Vincenzo Spera dell’ospedale Civico di Palermo in cui invitava il personale del dipartimento amministrativo dell’azienda a non indossare abiti succinti o trasparenti o con spalle scoperte e scollature marcate. Spera alle 9 aveva protocollato la nota che recitava: «non sono appropriati abiti succinti o eccessivamente informali», segnalando l’inopportunità di portare scollature marcate, esibire «spalle scoperte, abiti trasparenti o abbigliamento che possa risultare inadeguato al decoro dell’ufficio». Una nota giustificata dalle numerose segnalazioni arrivate al suo ufficio.

La nota è stata annullata in autotutela alle 14 dal direttore generale Walter Messina, da quello sanitario Domenico Cipolla e dal superiore di Spera, il direttore amministrativo Vincenzo Barone. «La nota non è condivisa nei suoi contenuti, non autorizzata dal rappresentante legale, non soggetta alla direzione amministrativa e neppure sottoposta a nostra preventiva visione. Ci scusiamo per il disguido e stigmatizziamo qualunque forma di violenza o donne pregiudizio sessista contro le lavoratrici a cui va il nostro affettuoso pensiero».

Asp Ct, l'inchiesta per abusi sessuali partita da una lettera di auguri: «Reina comanda sulla mia vita, è il mio padrone»
Ucria, bus precipita nella scarpata sulla statale 116: salvi autista e passeggeri
Catania, 41enne si finge poliziotto per assistere la compagna ed entrare in ospedale: denunciato
