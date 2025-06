Raccolta differenziata a Palermo: i numeri delle multe a cittadini e negozianti

Man mano che la raccolta differenziata prende piede in tutte le varie zone di Palermo, crescono parallelamente anche le discariche abusive e gli abbandoni illeciti di rifiuti. Nel tempo, il Comune del capoluogo sta cercando di dotarsi di tecnologie di videosorveglianza che consentano di individuare e sanzionare chi si rende responsabile di questi reati. In particolare, la polizia municipale di Palermo, sezione Vivibilità e Igiene urbana, proprio con l’ausilio della videosorveglianza ha multato 69 persone per abbondono illecito di rifiuti nel 2024. Nei primi tre mesi del 2025 a essere multate sono state 66 persone.

Inoltre, sempre con l’ausilio della videosorveglianza, sono stati registrati 10.900 conferimenti fuori orario nel 2024 e 2890 nel primo trimestre del 2025. Anche le pattuglie, però, hanno elevato sanzioni per la stessa motivazione: 112 nel 2024 e 42 fino al mese di marzo del 2025. Purtroppo, non sono soltanto i liberi cittadini a creare cumuli di spazzatura per la città, infatti, i vigili urbani hanno sanzionato anche 179 esercizi commerciali nel 2024 e 52 nel 2025.

Per il trasporto di rifiuti sono state sanzionate otto persone durante l’anno precedente e quattro nei primi mesi di quest’anno. Molti palermitani continuano a rifiutare di adeguarsi alla raccolta differenziata avviata dall’amministrazione comunale e tendono a conferire la spazzatura per strada, anche in pieno centro città. Cumuli che, soprattutto nei mesi estivi, possono rappresentare un rischio per la salute pubblica.