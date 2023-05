Maltempo: allagamenti e disagi a Palermo

Piove incessantemente da questa notte a Palermo. Un maltempo che ha già richiesto decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per allagamenti in varie parti della città. Particolari disagi nella borgata marinara di Mondello dove le strade sono invase dall’acqua ed è difficile muoversi anche in auto. Diversi i controlli in corso sugli edifici in vari quartieri. Già da ieri la protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate stanno lavorando per fronteggiare i disagi in città dove è stata la disposta la chiusura delle scuole per allerta rossa. Disagi anche alla circolazione ferroviaria. Trenitalia ha avvisato che sulle linee Agrigento–Palermo e Caltanissetta–Agrigento, è prevista una riprogrammazione del servizio in via precauzionale a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale, con cancellazioni delle corse sostituite dai bus. I treni regionali, avverte la società del gruppo Ferrovie dello Stato, possono subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.