Fonte foto profilo Fb Giada Firenze

Si cerca Luigi Firenze, trovata la sua auto in un sentiero. «Serve aiuto, gente che conosce il luogo»

Continuano le ricerche – riprese stamattina alle 8 – di Luigi Firenze. Sparito da domenica, l’uomo di 81 anni pare si fosse allontanato alle ore cinque di mattina dalla sua casa – nella borgata palermitana di Partanna Mondello – per andare verso piano Margi, sopra Cinisi. A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari che hanno contattato la polizia non avendo visto rientrare l’uomo. Ulteriore fonte di preoccupazione il fatto che l’81enne fosse anche irreperibile al cellulare, poi trovato ancora acceso all’interno della sua Fiat panda di colore giallo, abbandonata in un sentiero impervio. Zona da cui sono partite le ricerche da parte del soccorso alpino e speleologico con unità cinofile dell’associazione nazionale carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale di Cinisi e forestale.

Nel frattempo cresce l’ansia per i familiari dell’anziano che lanciano un grido di aiuto anche attraverso i social. La figlia Giada scrive nella sua bacheca Facebook: «Ragazzi per favore condividete il più possibile. Da domenica mattina a oggi non troviamo più mio padre. Per qualsiasi cosa contattate questi numeri: 3517631177 / 3791220728». Dell’uomo nessuna traccia fino a ieri, come fa sapere Alessandro sullo stesso social: «Sono passati quattro giorni. Serve aiuto. Serve gente che conosce il luogo, i posti dove cresce l’origano, con la speranza di trovarlo lungo questi tragitti. 70 uomini hanno setacciato la scarpata (u vadduni) purtroppo senza esito. Aiutiamo la famiglia a riportare Luigi a casa».