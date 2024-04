Palermo, da mesi terrorizzavano l’istituto alberghiero Borsellino: denunciati 11 giovanissimi

Undici giovanissimi denunciati. Succede a Palermo, dove la polizia ha individuato una baby gang composta da ragazzini tra i 16 e i 22 anni intenti da mesi a compiere diversi atti di vandalismo all’istituto superiore alberghiero Borsellino, nel capoluogo siciliano, e anche un’aggressione ai danni di uno studente. Le incursioni dei ragazzi – tutti residenti nello stesso quartiere della scuola – sarebbero avvenute di notte o nel fine settimana, quando l’istituto scolastico era non frequentato o presidiato. Compresa una spedizione realizzata la notte della vigilia di Capodanno. Come nelle altre occasioni, sono state messe sottosopra le aule, danneggiate e svuotate le macchinette di bevande e snack, fino al pestaggio di un giovane studente. Episodio «sintomatico di un’indole violenta, sfrontata e indifferente persino ai rischi cui si espone chi delinque in pieno giorno e a favore di telecamera», spiegano gli investigatori della polizia. Il fatto è avvenuto alla fine delle lezioni, quando i giovani sarebbero entrati nel cortile della scuola e avrebbero picchiato senza motivo apparente un ragazzo a bordo del suo scooter. Ad aiutare l’identificazione degli undici sono state le telecamere di sorveglianza della scuola – deterrente che pure non è servito a frenare il gruppo – insieme all’analisi dei profili social dei ragazzi coinvolti. Adesso tutti denunciati e, alcuni, ammoniti dal questore.