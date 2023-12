Palermo, incidente stradale al Velodromo: una bimba di dieci anni in gravi condizioni

Un incidente tra due auto si è verificato la scorsa notte nella zona del Velodromo di Palermo, nel quartiere Zen, tra via Patti e via Guttuso Tra i feriti, la più grave è una bambina di dieci anni. La bimba è stata prima portata al Pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello e poi all’ospedale dei Bambini di Palermo. La prognosi è riservata. Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stata sequestrati. E gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.