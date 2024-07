Palermo, incidente mortale nella notte: la vittima è un motociclista di 47 anni

Foto di Marta Silvestre

Incidente mortale la scorsa notte a Palermo, in via dell’Olimpo. La vittima è Andrea Pellegrino, 47 anni, che viaggiava a bordo di una moto. Pellegrino avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato per alcuni metri, finendo poi all’interno di una rotatoria. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare nulla per salvarlo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi del caso. Da ricostruire la dinamica dell’incidente, ma sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi.