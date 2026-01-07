I vigili del fuoco di Palermo hanno domato nella notte un incendio scoppiato all’interno dei capannoni di Arredo Verde del complesso Grande Migliore, sulla circonvallazione. Le squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito, dopo avere spento l’incendio, le operazioni di bonifica del sito. Non risultano coinvolte persone. Le cause sono in fase di accertamento.