Palermo, incendio in un appartamento: intossicato un 80enne

A Palermo un 80enne è rimasto intossicato a causa di un incendio nel suo appartamento. È successo questo pomeriggio in via Carmelo Onorato. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno soccorso l’uomo. L’80enne è stato affidato ai sanitari. In quel momento la moglie dell’uomo era fuori casa. Le squadre di soccorso hanno spento le fiamme e bonificato l’appartamento.