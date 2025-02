Palermo, in casa custodiva 5000 pillole di anfetamina e 24 chili tra cocaina ed eroina

Foto generata con IA

Cinquemila pillole di anfetamina per un peso di 4,7 chilogrammi; 14 chilogrammi di cocaina e 10 chilogrammi di eroina. Questo quanto custodiva, in una cade del quartiere Oreto a Palermo, una donna di 33 anni, originaria della Nigeria. La 33enne è stata arrestata grazie a un’operazione degli agenti di polizia del reparto Falchi. I poliziotti sono arrivati alle donna sospettando che dentro la sua abitazione vi fosse uno degli snodi della filiera dello spaccio nel vicino quartiere Ballarò. Nell’appartamento c’erano anche materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.