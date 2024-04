Palermo, più di un chilo di droga e 3650 euro in contanti: arrestato un 20enne

Una parte della droga era dietro la spalliera della macchina, in un contenitore di plastica con la chiusura ermetica. A Palermo un 20enne con precedenti è stato arrestato dalla polizia. Il giovane è stato notato dalla polizia in un’auto in via Papireto. Dal controllo a cui è stato sottoposto è emerso che dietro la spalliera dell’automobile il giovane teneva 45 involucri di hashish, nascosti in un contenitore di plastica con tappo a chiusura ermetica e confezionati in fogli di carta chiusi con del nastro isolante. Addosso all’uomo anche molto denaro contante.

Successivamente si è proceduto con il controllo dell’abitazione del 20enne, nella quale è stato trovato altro denaro, nove panetti di hashish – circa 900 grammi – un involucro e ovuli della stessa sostanza stupefacente. Il sequestro complessivo ammonta a quasi 1200 grammi di hashish e a 3650 euro in contanti, ritenuti guadagni illeciti dello spaccio. Sono in corso le indagini per risalire agli acquirenti e ai fornitori della droga.