Palermo, ladri in fuga sbattono contro un’auto durante l’inseguimento

Due uomini di 20 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Palermo con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato nei pressi di viale Lazio un’auto con a bordo due soggetti che, poco prima, avevano rubato un registratore di cassa da un negozio del centro. Una volta fermati, il conducente dell’auto e il complice sono fuggiti tra le vie cittadine cercando di far perdere le proprie tracce. Durante l’inseguimento, in via Scillato, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un’auto parcheggiata. I due arrestati – che adesso si trovano nel carcere Lo Russo Pagliarelli – sono stati trovati con diversi arnesi da scasso, mentre la refurtiva è stata recuperata dai militari.