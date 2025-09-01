Palermo, nuovo furto di cavi di rame: strada al buio in zona corso dei Mille

Un nuovo episodio di furto di rame è stato scoperto dagli operatori di AMG Energia in via Giuseppe Bennici, nella zona di corso dei Mille a Palermo. Il danno ha interessato l’impianto di illuminazione pubblica e, secondo le prime verifiche, avrebbe determinato lo spegnimento di circa metà dei punti luce della strada. L’impianto, comunque, dovrebbe continuare a funzionare in maniera parziale, mentre per la serata è previsto un nuovo controllo tecnico.

Il furto è stato individuato durante le attività di routine e le verifiche sugli impianti effettuate anche a seguito di segnalazioni di guasti. Gli operatori hanno trovato pozzetti di ispezione forzati, cavi tranciati e asportati. L’impianto è stato messo in sicurezza e sarà programmato il ripristino, mentre verrà presentata denuncia contro ignoti. Non si tratta di un episodio isolato. Solo la scorsa settimana, nella zona di Acqua dei Corsari, un analogo furto aveva danneggiato circa 40 punti luce nelle vie Padre Massimiliano Kolbe, Ettore Li Gotti, Ammiraglio Cristodulo, Piano del Fico e Giuseppe Rovella: in quel caso, gli impianti sono già stati ripristinati. AMG Energia ribadisce l’importanza di segnalare al numero verde 800136136 o alle forze dell’ordine qualsiasi attività sospetta sugli impianti di illuminazione pubblica.