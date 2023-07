Foto della pagina Facebook "Bar Lucy Palumbo"

Palermo, furto in un bar. La rabbia dei titolari: «Per guadagnare un pezzo di pane, ne vale la pena?»

Nuovo furto la scorsa notte a Palermo dove, stavolta, a essere preso di mira è stato il bar bistrot Lucy Cafè di via Crispi nella zona del porto. Tanta la rabbia da parte dei titolari espressa anche all’interno della pagina Facebook dell’attività: «Ci svegliamo alle cinque del mattino per guadagnare un pezzo di pane e poi succedono queste cose. Scusate la riflessione, ma ne vale la pena?». Il post è stato accompagnato da delle foto che documentano l’episodio, non il primo di questo genere nel capoluogo. A fine giugno i negozi di moda Gucci e Louis Vuitton, entrambi in via Libertà, sono stati presi di mira.